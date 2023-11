Drogen, Diebe, Demos Wie gefährlich ist Saarbrücken wirklich? Das sagt der Polizeichef

Über die Sicherheit und Sauberkeit in Saarbrücken wird oft diskutiert. Tatsächlich lag die Landeshauptstadt im Vorjahr bei den registrierten Straftaten in Städten ab 100 000 Einwohner bundesweit auf Rang fünf hinter Frankfurt, Berlin, Hannover und Koblenz. Wie gefährlich Saarbrücken wirklich ist, dazu gibt es höchst unterschiedliche Ansichten. Oder, wie es Eric Schweizer ausdrückt: „Wenn es um Sicherheit geht, klaffen Realität und das persönliche Empfinden weit auseinander.“ Der Leiter der Polizeiinspektion in der Karcherstraße war am Mittwoch im Sozialausschuss des Stadtrates zu Gast, um über die aktuelle Sicherheitslage zu sprechen.