39-jährige Eva Tassone hat auf Instagram 390 000 Follower : Wie eine Quierschiederin zur Influencerin wurde

Die Influencerin Eva Tassone aus Quierschied liebt es, Kleidung und Beautyprodukte zu bewerben. Foto: Heiko Lehmann

Quierschied Sie hatte es gar nicht vor, nun aber ist sie für viele berühmt: Eva Tassone aus Quierschied ist eine sogenannte Influencerin mit 390 000 Followern auf Instagram.

Tausende oder gar Millionen Menschen folgen einem in den sozialen Medien im Internet. Man ist ein Star und verdient durch das Hochladen von Fotos oder Videos unfassbar viel Geld und düst im besten Fall noch überall auf der Welt herum. Für viele Jugendliche und heranwachsende Menschen lebt der Traum vom sogenannten „Influencer“ mehr denn je. Eva Tassone aus Quierschied wird von vielen jungen Mädels regelmäßig gefragt, wie man Influencerin wird und was das Geheimnis ist. „Mein Geheimnis ist, dass es keins gibt. Ich mache schon immer, was mir Spaß macht und habe an das alles vor einigen Jahren noch gar nicht gedacht“, sagt Eva Tassone und lächelt. Für sie ist der ganze Hype immer noch etwas unwirklich. Ihr folgen bei Instagram etwa 390 000 Menschen – und damit ist sie eine der Top-Influencerinnen des Saarlandes. Dabei ist sie ganz anders als jung, wild, frei und auf dem Weg, die Welt zu entdecken.

Eva Tassone ist 39 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, arbeitet als Bankkauffrau in Quierschied, lebt eigentlich ein Leben, wie viele andere auch. „Ich hatte auch nie das Ziel, eine Influencerin zu werden, und ich wusste im Jahr 2016 auch noch gar nicht, was das ist“, sagt sie.

Um mit ihren Freunden auch online regelmäßig Kontakt zu halten, ist Eva Tassone, wie viele andere Saarländer auch, seit Jahren auf einigen Internetplattformen unterwegs. Im Jahr 2016 kam Instagram dazu. „Ich kannte damals ein paar Freunde, und mein Profilbild war eine Blumenvase. Es hat etwa ein halbes Jahr gedauert, bis ich mal Fotos von mir gepostet habe. Das erste war ein Foto im Faschingskostüm im Mai“, erinnert sich die Quierschiederin und muss lachen. Man muss dazu sagen, dass die 39-Jährige verdammt gut aussieht und einen richtigen Tick hat, wenn es um Kleidung und Beautyprodukte geht. Sie postete im Jahr 2016 auch noch Urlaubsbilder und Outfits von Oktoberfesten, und so waren es Ende 2016 schon etwa 1000 Leute, die sich regelmäßig anschauten, was Eva Tassone so postete. „Anfang 2017 bekam ich von einer Schmuckfirma eine Halskette geschickt. Ich durfte sie behalten, wenn ich sie auf einem Foto trage und dazu noch einen Gutschein-Code für die Kette veröffentliche. Die Kette war toll, und ich habe mitgemacht“, erklärt die 39-Jährige. Immer mehr Menschen folgten ihr, und auch immer mehr Unternehmen wollten über sie ihre Produkte verkaufen. Sie wurde von Unternehmen zu Fitness-Events nach Frankfurt und Berlin eingeladen, und sie lernte selber auch immer mehr Menschen kennen. „Für mich ist heute immer noch wichtig, dass ich voll hinter jedem Produkt stehe, dass ich zeige. Ich lehne viel mehr Kooperationen ab, als ich eingehe“, sagt sie. Im Jahr 2019 waren es schon 100 000 Menschen, die ihr folgten.

„Wenn man will, kann man von dem Beruf – Influencer – richtig gut leben. Aber das war nie wirklich mein Ziel. Ich liebe meinen Beruf als Bankkauffrau, und ich möchte auch nicht von irgendeiner Internetplattform abhängig sein. Außerdem mache ich Fotos oder Videos, wenn ich Lust und Zeit dazu habe. Ich habe keinen Druck“, so Eva Tassone.

Vielleicht ist auch genau das ihr Geheimnis. Es gibt viele Influencer, die an Erschöpfungssyndromen leiden und sich über Monate aus der virtuellen Welt zurückziehen. Für die Quierschiederin ist es ein Freizeitspaß. Sie arbeitet seit 19 Jahren als Bankkauffrau, und wenn sie jemand in Richtung positive Erschöpfung bringt, dann sind es höchstens ihr Mann und ihre beiden Kinder. „Natürlich verdiene ich mir online durch den einen oder anderen Werbevertrag etwas dazu, aber mein richtiges Leben findet in Quierschied mit meiner Familie und mit meinen Freunden statt. Meine Eltern wissen bis heute nicht, was Influencer überhaupt sind. Sie wohnen direkt nebenan und wundern sich immer nur, wenn ich so viele Pakete bekomme“, sagt die 39-Jährige und muss wieder lachen.

Wie lange sie online noch so präsent ist wie zur Zeit, weiß sie noch nicht. „Ich mag ja dieses Beauty-Ding mit Kleidern und Kosmetik schon seit ich ein Kind bin. Ich habe auch Schulungen besucht, damit ich Menschen online und offline beraten kann. Mit macht das alles schon extrem viel Spaß“, sagt sie.