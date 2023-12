Kampf gegen Wohnungslosigkeit „Die meisten sind verletzte Kinder, so wie ich“ – wie eine junge Ex-Obdachlose in Saarbrücken den Absprung geschafft hat

„Habt ihr vielleicht ein bisschen Kleingeld?“, fragt eine Frau vor der Kleiderkammer der Diakonie in der Johannisstraße in Saarbrücken. Dort habe ich mich mit Ela zum Gespräch verabredet. Wir wollen zum Reden in ein Café um die Ecke. „Ich war gestern auch Schnorren“, erzählt die junge Frau mit den lila gefärbten kurzen Haaren freimütig auf dem Weg dorthin. „Vorm Karstadt.“ Das Bürgergeld hat mal wieder nicht gereicht. Und die Weihnachtszeit ist teuer. „Draußen sein und schnorren, das macht den Kopf frei“, findet sie. Ihre Piercings im Gesicht stehen ihr gut.