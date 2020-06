Kostenpflichtiger Inhalt: Wie die Eisenbahn nach Saarbrücken kam : Für einen Bahnhof braucht’s Schienen

Die beiden Türme des Bahnhof-Vorgebäudes wurden 1952 durch einen Flachbau verbunden – es entstand ein langjähriges Provisorium. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Was ein schöner Name: die „Gesellschaft für die Errichtung einer Eisenbahn von Saarbrücken nach Mannheim“ gründete sich am 26. Januar 1836 in den Räumen der Saarbrücker Casino-Gesellschaft.