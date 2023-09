Bürgerverein feiert zehnjähriges Bestehen Wie sich Malstatt in den letzen Jahren verändert hat – und wie der Stadtteil noch lebenswerter werden soll

Saarbrücken-Malstatt · Mit einem Sommerfest im Stadtteilgarten in der Lebacher Straße feierte der Stadtteilverein „Malstatt – gemeinsam stark“ (Mags) sein zehnjähriges Bestehen. Man habe viel erreicht, will in Zukunft aber „frecher“ werden.

11.09.2023, 15:09 Uhr

Mit einem Fest im Stadtteilgarten in der Lebacher Straße feierte der Verein „Malstatt gemeinsam stark“ (Mags) sein 10. Jubiläum. Foto: Esther Brenner

Zwischen Tomatensträuchern, üppigen Kürbispflanzen und vielen schönen Kräutern fanden sich am Samstag nicht nur die 20 Mitglieder des Vereins „Mags“ im Stadtteilgarten in der Lebacher Straße im oberen Malstatt ein, sondern auch viele Gäste. Darunter Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) und Bezirksbürgermeister Thomas Emser (SPD). Die Politiker hatten viele gute Gründe, um dem Verein für sein beharrliches Engagement zu danken und dessen Erfolge mit zu feiern. Schließlich beruht das Konzept der von Mags gewählten Form von Bürgerbeteiligung auf einem engen, regelmäßigen Austausch zwischen den Bewohnern des Stadtteils und der Verwaltung.