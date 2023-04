Saarbrücker Verein kümmert sich um obdachlose und bedürftige Menschen Wie der Kältebus hilft, auch wenn’s wärmer wird

Dienstagabend, 21 Uhr, Saarbrücken Innenstadt. Sechs Menschen, ein Auto, ein Bollerwagen. Kaum zu verfehlen sind sie in ihren knallgelben Warnwesten. Warnwesten, die in diesem Fall nicht „Achtung Gefahr!“ bedeuten, sondern „Achtung, hier kommt Hilfe!“. Denn die sechs Menschen, das Auto und der Bollerwagen gehören zum „Kältebus Saarbrücken e.V“. In den kalten Wintermonaten bietet der Verein in seinem am Römerkastell gelegenen Zeltdorf jede Nacht gut 30 obdachlosen Menschen eine warme und sichere Übernachtungsmöglichkeit inklusive Versorgung mit Essen und Trinken. Mitte März, wenn es langsam wieder wärmer wird, endet dort die Saison. Für den Verein sowie die ehrenamtlichen Helfenden geht die Arbeit über dieses jährliche Großprojekt hinaus allerdings weiter. Zum Beispiel in Form mobiler Versorgungstouren durch die Stadt. Zu Fuß und mit dem Auto. Immer dienstags und samstags.