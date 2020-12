Interview : Lese-Inseln mitten im Corona-Sturm

Saarbrücken Der Bödecker-Kreis vermittelt auch in Pandemie-Zeiten Lesungen an Schulen, und sein Vorsitzender freut sich, dass die gefragt sind.

Die Kultur ist die große Verliererin in der Corona-Krise. Alles ist verboten, es gibt keine Konzerte, kein Theater, nicht mal Museen sind geöffnet. Aber tatsächlich gibt es einen Freiraum, ein paar Orte, an denen doch noch Kultur stattfinden kann: Schulen und Kindergärten etwa. Ein Verein, der sich dort seit vielen Jahren um die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen kümmert, ist der Friedrich Bödecker Kreis. Und das kann er tatsächlich trotz Corona noch tun. Man sei bisher weniger beschädigt durch die Krise gekommen als befürchtet, erzählt der Vorsitzende Jürgen Eckert im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Schulen sind durch Corona im Ausnahme-Zustand. Das hat doch sicher auch Auswirkungen auf die Arbeit des Friedrich Bödecker-Kreises. Können Sie überhaupt noch Lesungen in Schulen anbieten? Buchen die Schulen, die derzeit ja schon mit dem normalen Unterrichts-Alltag an ihre Grenzen stoßen, noch solche zusätzlichen Veranstaltungen?

1954 entstand in Hannover der erste Friedrich Bödecker Kreis, gegründet von Autorinnen, Autoren, Buchhändlern etc. Benannt wurde der Verein nach dem niedersächsischen Pädagogen Friedrich Bödecker, der bereits in den 1920er-Jahren Kinder- und Jugendbuchautoren in Schulen eingeladen hatte, um neue Formen der Literaturvermittlung zu erproben. Im Saarland wurde der Bödecker-Kreis 1987 gegründet. Seither werden hier zahlreiche Lesereisen von Autorinnen und Autoren durch saarländische Schulen organisiert. www.fbksaar.boedecker-kreis.de

Jürgen Eckert: Dass Lesungen mit Maske nochmal eine weitere Herausforderung sind, ist ganz klar. Aber einige nehmen diese willig an. Wie etwa Bodo Marschall, der uns mitgeteilt hat, dass seine Lesungen in Fürstenhausen super liefen, trotz Maske. Und auch Ibou liest mit Maske.

A propos Ibou: Ein schöner Erfolg war ja sicher für Sie, dass „unser“ Ibou, der in Saarbrücken lebende Autor und Erzähler Ibrahima Ndiaye, mit dem bundesweiten Bödecker-Preis ausgezeichnet wurde. Was bedeutet das für Sie?

Jürgen Eckert: Wir freuen uns wirklich sehr mit Ibou, der seit langem wahrlich ein guter Lese-Botschafter für uns ist und eine Lesung nach der andere bestreitet, Gratulation! Viele Kinder werden ihn in unvergesslicher Erinnerung haben. Seine spritzigen und witzigen Veranstaltungen sind schon lange stark nachgefragt, er liest jeden Monat mehrfach für uns. Gerade hat ihn eine Schule in Klarenthal für diesen Dezember acht mal gebucht, damit auch alle Kinder der Klassenstufe eins in den Genuss seiner animierenden Lesungen kommen. Was will man mehr?