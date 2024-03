Auf dem Cover der VHS-Broschüre Wie Alaa Alyoy im Saarland eine neue Heimat gefunden hat

Alaa Alyoy strahlt. Nicht nur auf dem aktuellen Cover der Semester-Broschüre der Volkshochschule in Saarbrücken, sondern auch beim persönlichen Treffen. Er ist ein herzlicher Mensch, sehr offen und direkt zugänglich. Dass er nun die Vorderseite des VHS-Programmbuchs ziert, hat ihn überrascht: „Plötzlich habe ich mein Bild überall gesehen“, sagt der 28-Jährige und lacht. Das Shooting dazu habe bereits vor einem Jahr stattgefunden, und er hatte es nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Die Verwaltung der VHS sei dafür damals auf ihn zugekommen, da der gebürtige Syrer an der Volkshochschule Deutsch gelernt hat.