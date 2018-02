später lesen Kommentar Widerstand lohnt sich also doch FOTO: Robby Lorenz / SZ FOTO: Robby Lorenz / SZ Teilen

Na, also. Es geht doch. Bürger-Sieg im Blechlawinen-Streit. Ein Licht scheint in die Finsternis der Saarbrücker Kommunalpolitik. Hopfen und Malz sind also doch nicht ganz verloren. Kompliment an die engagierten Leute vom Heidenkopferdell. Ihr Erfolg wird hoffentlich andere dazu ermutigen, im Zweifelsfall auch mal auf die Barrikaden zu gehen. Klar – da braucht man einen langen Atem. Aber es gibt Chancen. Kompliment auch an Baudezernent Heiko Lukas. Im Gegensatz zu einigen seiner Vorgänger nimmt er die Bürger ernst. Ist ja eigentlich auch sinnvoll. Schließlich sind das seine Arbeit- und Brötchengeber. Von Jörg Laskowski