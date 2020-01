Wetterprognose : Es bleibt mild im Saarland

Offenbach Die Saarländer müssen sich in den kommenden Tagen auf sehr milde Temperaturen einstellen.

Mit Höchstwerten von bis zu 13 Grad bleibt es in den kommenden Tagen sehr mild in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Dienstag zufolge soll sich die Sonne in der dritten Januarwoche zwar zunächst eher selten zeigen. Aber es bleibt weitgehend niederschlagsfrei.