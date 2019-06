Wetter im Saarland : Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen und Starkregen

Saarbrücken Meteorologen rechnen für Freitagnachmittag (7. Juni) mit schweren Sturmböen und Starkregen.

Der schöne Schein trügt: Während sich das Wetter am Vormittag noch von seiner besten Seite zeigt, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Schauern und teils kräftigen Gewittern mit Sturmböen am Nachmittag. In der Nacht zum Samstag soll es weiterhin windig bleiben.