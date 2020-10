Wetteraussichten : Im Wechselbad der Gefühle

Saarbrücken Pausiert das Schmuddelwetter zum Wochenbeginn?

(dpa) Zum Beginn der neuen Woche legt das herbstliche Schmuddelwetter im Saarland und in Rheinland-Pfalz eine kurze Pause ein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, wird es am Montag weitgehend heiter bis wolkig und trocken, die Temperaturen steigen örtlich bei längerem Sonnenschein auf bis zu 15 Grad.