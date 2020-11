Bis zu drei Zentimeter Neuschnee : Schnee im Saarland erwartet: Experten warnen vor erhöhter Glättegefahr

Ein Auto kämpft sich auf der Landstraße in Eschringen durch den Schnee (Archivfoto). Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Offenbach Die Tiefsttemperaturen liegen in der Nacht zu Dienstag zwischen null und minus drei Grad.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich zum Wochenstart auf Schnee einstellen. Am Montagvormittag zeigt sich das Wetter zunächst noch sonnig und heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Gegen Nachmittag sollen dann dichte Wolken aufziehen mit Temperaturen zwischen ein und vier Grad.