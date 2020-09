Kühle Temperaturen : Nebel, Regen, Wolken: So wird das Wetter im Saarland

Nebel, Regen, Wolken: So wird das Wetter im Saarland

Saarbrücken Wie das Wetter zum Wochenstart im Saarland wird.

Nebel, Regen, Wolken: Das Wetter zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird wechselhaft. Lediglich in der Pfalz seien ein paar Sonnenstrahlen möglich, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen.