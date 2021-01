Schnee und glatte Straßen im Saarland : Wegen Schneefall: Saarbahn stellt Busbetrieb ein

Update Saarbrücken Durch den erneuten Schneefall am Donnerstagabend ist vor allem im Raum Saarbrücken der ÖPNV stark beeinträchtigt. Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse hat die Saarbahn aus Sicherheitsgründen den Busbetrieb um 19 Uhr eingestellt. Die Saarbahn fährt regulär bis Betriebsende.

Glatte Straßen und überfrierende Nässe: Am Donnerstag bremste erneut winterliches Wetter vor allem den morgendlichen Berufsverkehr im Saarland aus. Die Polizei meldete bis zur Mittagszeit rund 20 Einsätze, darunter 14 leichtere Verkehrsunfälle aufgrund glatter Straßen. In Unfälle seien sowohl Pkw, als auch Lkw und Linienbusse verwickelt gewesen. Verletzt worden sei niemand. Weitere Einsätze seien ein querstehender Lkw in Alt-Saarbrücken sowie ein festgefahrener Bus in Heusweiler-Kutzhof gewesen.