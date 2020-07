Prognose : Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist freundlich

Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist freundlich

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in der zweiten Wochenhälfte meist freundlich.

Am Donnerstag wird es heiter, im Norden beider Länder teils wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad bleibe es aber trocken. Am Freitag wird es zunächst wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf nehme die Bewölkung von Westen her zu.