Vorhersage für die Region : Wolkiges, meist trockenes Wetter zum Wochenstart im Saarland

Offenbach/Saarbrücken Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes voraus.

Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit wolkigem und meist trockenem Wetter. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei 17 bis 20 Grad. Im Südwesten könne es zu vereinzelten Regenfällen kommen. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf neun bis fünf Grad ab. Für den Dienstag erwarte man teils dichte Wolkendecken, im Tagesverlauf werde es aber zunehmend heiter. Dabei bleibe es trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 17 bis 20 Grad. Der DWD erwartet in der Nacht zum Mittwoch eine Abkühlung auf bis zu vier Grad.