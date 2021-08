Deutscher Wetterdienst : Wetter im Saarland und Rheinland-Pfalz: So wird das Wochenende

Offenbach/Saarbrücken Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz müssen sich am Wochenende auf eher wechselhaftes Wetter einstellen.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Wochenende mit einer wechselhaften Wetterlage zu rechnen. Am Samstag werden vermehrt Schauer und einzelne Gewitter erwartet, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Im Süden könne es ab dem Mittag zu länger andauernden leichten Regenfällen kommen. Die Temperaturen können Höchstwerte von 22 bis 23 Grad erreichen.

Der Freitag kündigte sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland bereits grau und regnerisch an. Laut DWD-Prognose sollte es vom Vormittag an stark bewölkt werden und gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter geben. Am Mittag und Nachmittag seien Auflockerungen zu erwarten. In der Nacht zum Samstag seien geringe Bewölkung und kaum noch Regen angekündigt. Die Temperaturen erreichen maximal 21 bis 24 Grad.