Temperaturen steigen an : Wärmer, sonniger, niederschlagsfrei – heiteres Wetter im Saarland erwartet

Offenbach/Saarbrücken Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz können sich in der zweiten Wochenhälfte freuen: Es wird wieder etwas wärmer und es bleibt trocken.

In der zweiten Wochenhälfte wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland heiter und trocken. Der Mittwoch beginnt mit Nebel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwochmorgen (1. September) mit.