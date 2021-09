Es wird nochmal heiß : Wow! So schön wird das Wetter am Wochenende im Saarland

Saarbrücken Kaum zu glauben, aber pünktlich zum Herbstanfang kehrt der Sommer zurück ins Saarland. Und die Temperaturen klettern noch einmal um etliche Grade nach oben.

Sonne, kein Regen und dazu leichter Wind: In Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich am Wochenende der Spätsommer. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es sonnig und heiter. Am Samstag liegen die Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad, in der Eifel wird es mit rund 22 Grad etwas kühler. Dazu zieht ein schwacher Wind über die Länder, es bleibt trocken. Ähnlich sehe es am Sonntag bei Temperaturen voraussichtlich bis an die 28 Grad in der Vorderpfalz aus, sagte ein DWD-Meteorologe.