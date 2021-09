Wetter im Saarland : Sonne und warme Temperaturen – so lange bleibt der Sommer noch

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Offenbach Jetzt gilt es noch. Der Spätsommer zeigte sich in den vergangenen Tagen von seiner schönsten Seite. Doch schon bald kann das vorbei sein.

Es bleibt sommerlich warm in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Mittwochvormittag und im weiteren Tagesverlauf gibt es viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad. Somit wird am Mittwoch der wärmste Tag der Woche erwartet. Trotz dass die Sonne im September bereits relativ tief steht empfiehlt sich demnach heute eine Sonnencreme bei Outdoor-Aktivitäten.

In der Nacht zum Donnerstag kann sich örtlich Nebel bilden. Der Donnerstag beginnt heiter, am Nachmittag nehmen von Südwesten her aber die Bewölkung sowie örtliche Schauer oder Gewitter zu. Den Meteorologen zufolge ist lokaler Starkregen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen 24 bis 27 Grad.

Am Freitag wird es dann wechselnd bewölkt mit Schauern, im Tagesverlauf auch einzelnen Gewittern. Bei Erwärmung auf 22 bis 25 Grad, im höheren Bergland um 20 Grad, verabschiedet sich die Schönwetterfront dann langsam.

