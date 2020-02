Vereinzelt Sturmböen möglich : Mix aus Wind, Regen und Wolken am Rosenmontag erwartet

Saarland Wer auf einen der zahlreichen Fastnachtsumzüge im Saarland will, sollte zur Sicherheit seinen Regenschirm einpacken. Doch wenigstens ist es von den Temperaturen her mild.

Jecken sollten am Rosenmontag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland an ihren Regenschirm denken: Zum Höhepunkt der Karnevalszeit rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) landesweit mit Regen, Wind und Wolken. Demnach soll es bis zum Mittag Regen geben, danach bleibt es größtenteils trocken. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad, am Oberrhein zwischen elf und 14 Grad.