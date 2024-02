Nachhaltig Shoppen in Saarbrücken Wertschätzung für alten Sachen, aber auch für Menschen — Besuch in einer besonderen Second-Hand-Fundgrube (mit Fotos)

Saarbrücken · Second-Hand-Läden und Sozialkaufhäuser gibt es mittlerweile viele. Die „Wertstatt“ in der Bogenhalle am ZKE-Wertstoffhof in St. Johann und an Standorten in Brebach und Burbach ist mehr als das: Dort wird auch ausgebildet.

21.02.2024 , 13:18 Uhr

Link zur Paywall Hier findet man viele tolle gebrauchte Sachen 8 Bilder Foto: Esther Brenner

Als erstes fällt der Reporterin ein kleiner, gerahmter Druck ins Auge, der im Kassenbereich hängt: es ist ein nummeriertes Original-Kunstwerk aus dem Atelier der Völklinger Künstlerin Anny Hoffmann (1934-2007). Das weiß ich so genau, weil ein Exemplar aus eben dieser Farbdruck-Reihe auch meine Wand schon zierte. Kunstwerke in der „Wertstatt“ – man findet nicht nur dieses, wenn man stöbert. Und Glück hat. Hier geht es zur Bilderstrecke: Hier findet man viele tolle gebrauchte Sachen