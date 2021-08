Hingucker im DFG : Das Wannen-Rätsel im Deutschmühlenweiher

Die Wanne im Deutschmühlenweiher ist eines der Kunstobjekte, die derzeit so manchem Besucher des Deutsch-Französichen Gartens Rätsel aufgeben. Foto: Marko Völke

Saarbrücken Kunstwerke von Studierenden überraschen die Besucher des Deutsch-Französischen Gartens. Vielleicht sogar auf Dauer.

Im Deutschmühlenweiher des Deutsch-Französischen Gartens (DFG) steht eine Badewanne. Und in Ufernähe hängt ein orangefarbener Rettungsring an einem Seil. „Was hat es denn mit diesen ungewöhnlichen Objekten auf sich?“, haben sich in den vergangenen Wochen zahlreiche Besucher des beliebten Saarbrücker Ausflugszieles gefragt.