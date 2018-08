später lesen Kurzmeldung Wer macht mit beim Bauernmarkt? Teilen

In Jägersfreude findet wieder der Bauernmarkt statt – und zwar am Samstag, 22. September, ab 10 Uhr auf dem Festplatz in der St. Johanner Straße. Hierzu suchen die Veranstalter Hobbykünstler, Hobbyaussteller oder Verkäufer, die an ihren Ständen selbst gemachte Produkte anbieten.