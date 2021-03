Originalität ist Trumpf : Wenn Kunst auf Schutzmaßnahmen prallt

Saarbrücken Arbeit und Kultur Saarland ruft zum zweiten Mal einen Kreativen-Wettbewerb im Lockdown aus.

Wie viele Pyjamas braucht das Home-Office? Diese Frage hatte die Arbeit und Kultur Saarland GmbH im ersten Lockdown im letzten Jahr gestellt und für kreative Antworten einen Wettbewerb ausgerufen. Die Reaktionen der Künstlerinnen und Künstler waren teilweise großartig. Jetzt geht diese besondere Form der Kulturförderung für freie Kulturschaffende in eine neue Runde: Acht mal 1000 Euro sind ausgelobt.

Zum zweiten Mal ruft die gemeinnützige Arbeit und Kultur Saarland GmbH damit saarländische, in Not geratene, freie Kulturschaffende auf, eine originelle künstlerische Antwort zu finden. Diesmal auf die Frage: Wie verändern die aktuellen Schutzmaßnahmen das gesellschaftliche und kulturelle Arbeiten? Die originellsten Einsendungen werden mit 1000 Euro per Werkvertrag honoriert.