Saarbrücken Sechs Stunden wartete ein Saarbrücker, bis der Pkw, der seinen Parkplatz blockierte, abgeschleppt wurde.

Was die Hemmungslosigkeit mancher Autofahrer angeht, macht sich Wolfgang Niesen schon eine ganze Weile keine Illusionen mehr. Die Parkplatzsituation sei insbesondere in Alt-Saarbrücken schon länger angespannt. Er hat auf Besserung gehofft, aber, sagt er: „Es ist eher noch brutaler geworden.“

Das sieht man bei der Polizei und im Rathaus natürlich anders. „Wenn jemand sein Auto zugeparkt vorfindet, kann er sich grundsätzlich sowohl an das Ordnungsamt als auch an die Polizei wenden“, teilt Stadtpressesprecher Thomas Blug auf SZ-Anfrage mit. Welche Konsequenzen das Ordnungsamt oder die Polizei ziehen, komme immer auf den jeweiligen Einzelfall an. „Wenn man sich an die städtische Verkehrskontrolle wendet, lassen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Situation zunächst schildern und entscheiden dann, ob ein Mitarbeiter sich die Situation vor Ort anschaut. Vor Ort versuchen die Mitarbeiter dann zunächst zu ermitteln, ob sich der Fahrer des zuparkenden Autos in der Nähe aufhält. Oft kann der Fahrer ausfindig gemacht werden“, sagt Blug.