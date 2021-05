Wenn die Werbung Faxe(n) macht : Corona-Gewinner Faxgerät

Von wegen Siegeszug der E-Mails: In Corona-Zeiten rattern sie wieder, die Faxgeräte – um Werbung für „super günstige“ Corona-Tests ins Büro zu spucken.

Seit etlichen Monaten, wenn nicht Jahren, wähnte man das Faxgerät, dem Todesstoß der E-Mails erlegen, endgültig ausgestorben. Doch in jüngster Zeit spuckt es in unserem Büro so alle ein, zwei Wochen ein paar Blatt Papier aus – und die kommen nicht einmal von der Bundes- oder Landesregierung, die gerade ihr modernes Kommunikationsverfahren zur Bekämpfung der Pandemie testen. Nein, die Absender sind Unternehmen aus dem medizinischen Bereich, die nur unser Bestes wollen. Also unser Geld. Inzwischen stapeln sich hier die Faxe von Firmen, die so schöne Namen haben wie „Caremedical“, „Amedical“, „LucyMedical“ oder „MedicalOne“, und die uns alle Corona-Schnelltests zu super Sonderkonditionen anbieten. Wobei „Amedical“ und „Caremedical“ sehr ähnliche Logos und Internet-Seiten haben, während man „MedicalOne“ (hat nichts zu tun mit den gleichnamigen Kliniken für plastische Chirurgie) gar nicht im Internet findet, aber bei Bestellungen 50 Prozent Vorkasse haben möchte.