Covid 19, My Sharona, das Unterbewusste und der Verstand-Abschalter. : Wenn aus Kevin Corona wird

Kann, wer ein Buch liest, es auch niesen? In Corona-Zeiten scheint unser Kollege jedenfalls nicht weit davon entfernt zu sein.

Corona gräbt sich langsam aber sicher ins Unterbewusstsein ein. Jedenfalls in meines. Wenn ich etwas lese, wandelt mein Hirn in letzter Zeit ständig Worte um. Da wird aus „Vilnius“ der Virus, aus dem „Treffen mit Ramona“ wird das „Treffen mit Corona“ und aus „Kevin“ wird „Covid“. Ich habe mich sogar schon dabei ertappt, dass ich zum Oldie-Hit „My Sharona“ von The Knack leise „My Corona“ summe – obwohl die ein- oder andere Liedzeile dann auch noch passen würde („Is it just a matter of time, Sharona/Corona?“ – „Ist es nur eine Frage der Zeit, Sharona/Corona?“). Gestern schließlich, in der Stadtbibliothek Völklingen, lese ich ein Plakat und überprüfe automatisch den korrekten Sitz meines Mund-Nasen-Schutzes, denn da steht in fetten Lettern „Lena niest“ – was sich beim zweiten Hinsehen natürlich als „Lena liest“ herausstellt.