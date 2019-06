Romy und Max Schoenberg hören im Herbst auf : Die Schuhgeschäfte von Fifty-6 schließen

Saarbrücken 35 Jahre Schuhmode in Saarbrücken, keine Massenware, sondern Haute Couture für den Fuß. „Shoes Fifty-6“ wird bald Geschichte sein, denn Romy und Max Schoenberg schließen ihre drei noch verbliebenen Schuhgeschäfte am St.

„Time to say goodbye“ (Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen). Mit dem Titel des Songs, den Andrea Bocelli und Sarah Brightman weltberühmt machten, verabschieden sie sich auf einer Grußkarte.

Reisen, schauen, entscheiden, dieser Dreiklang prägte ihr Modejahr. „Auf den großen Schuhmessen in Mailand, München, Düsseldorf, London Paris oder Kopenhagen gehörten wir morgens zu den Ersten, die kamen und zu den Letzten, die gingen.“ 60 000 Einzelkollektionen haben sie sich in den vergangenen Jahrzehnten angesehen und entschieden, ob sie sie in ihren Läden anbieten oder nicht.