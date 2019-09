Buntes Angebot : Wendalinusmarkt lockt nach Blieransbach

Kurz und bündig : Letzte Chance für Teilnahme am Markt (red) Der TuS Bliesransbach lädt zum Second-Hand-Markt rund ums Kind am Samstag, 9. März, von 14 bis 16.30 Uhr in der Jahnturnhalle in Bliesransbach. Anmeldung ist nur noch an diesem Dienstag, 15 bis 17 Uhr, möglich, Tel. (0 68 05) 20 76 08.