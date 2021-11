Per Segelboot auf Weltreise : „Wir sind gut vorbereitet“: Zu den Kapverden und dann aufs offene Meer

Foto: Amadie-Crew 6 Bilder Von den Kanaren zu den Kapverden

Saarbrücken Drei Saarbrücker und ein Karlsruher erfüllen sich einen Traum: Mit ihrer Segelyacht wollen sie den Atlantik überqueren. Von den Kapverden soll es demnächst los gehen. Hier berichtet die SZ von den letzten Vorbereitungen der Crew.

„La Gomera war wunderschön, eine tolle Insel zum Wandern“, schwärmt Jan Netter (28). Mit seinen drei Segel-Kameraden Tilman Müden (26), Hendrik Hust (22) und Philipp Klick (29) ist er jetzt auf dem Weg zu den Kapverdischen Inseln, 750 Seemeilen oder 1300 Kilometer entfernt von den Kanarischen Inseln. Noch einmal wird die Crew der „Amadie“ dort trockenen, festen Boden unter den Füßen haben – bevor es in zwei Wochen endlich über den großen Teich in Richtung Karibik geht. Und sie kommt dort bei einem Saarländer unter, der auf den Kapverden lebt. Diesen Kontakt wiederum hat ein saarländischer Segler vermittelt, der in der Saarbrücker Zeitung vom Vorhaben der jungen Abenteurer gelesen hat. Wie die Saarländer halt so sind: Ähner kennt ähner, der ähner kennt... „So ein Kontakt freut uns ganz besonders. Wir haben einige Leserbriefe bekommen, darunter Tipps von anderen Seglern“, erzählt Hendrik. Wir telefonieren zum letzten Mal im europäischen Netz.

„Wir sind natürlich aufgeregt, je näher die große Überfahrt rückt, aber auch gut vorbereitet“, ergänzt Jan. Kistenweise haben die vier in Südspanien eingekauft: vor allem Unverderbliches. „Wir haben den Proviant in jede Ritze des Schiffes gestopft“, erzählt Hendrik. Außerdem wurde ein Wasseraufbereiter gekauft, mit dem die Crew sich unabhängig macht, indem sie Meerwasser filtert. Dank Solartechnik an Bord ist das problemlos möglich. „Und wenn alle Stricke reißen, haben wir noch 200 Liter Süßwasser an Bord“, so Jan.

Die Fahrt von Südspanien durch die Straße von Gibraltar bis zu den Kanaren war allerdings spannend – und nervenaufreibend, berichten die Segler. „In der Straße von Gibraltar gibt es seit einiger Zeit gehäuft Orca-Angriffe auf Segelboote“, erzählt Jan. Mehrere Dutzend solcher Angriffe sind aktenkundig. Die spanische Küstenwache habe das Gewässer zeitweise sogar gesperrt und die Segler gewarnt. Man wisse nicht, warum sich die Schwert-Wale (auch „Killerwale“ genannt) so verhielten, aber für Segler sind ihre Attacken gefährlich.

Bis zu den Kanaren ist aber alles gut gegangen. Das defekte Ruder habe man im Trockendeck in Barcelona reparieren lassen. Und auch sonst sei das alte Schiff fit für die Überfahrt, ist die Crew zuversichtlich. In Teneriffa haben alle noch schnell einen Tauchschein gemacht – nun freuen die vier sich aufs Tauchen in der Karibik, die sie Mitte Dezember erreicht haben wollen.