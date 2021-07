Völklinger Hüttengastronomie ist ein Erfolgsfaktor : Dem Weltkulturerbe drohen ungute Zeiten

Meinung Völklingen Nichts ist heikler als Museums-Gastronomie. Deshalb gehört ein Fragezeichen hinter den Optimismus des Weltkulturerbe-Chefs Ralf Beil, schnell einen neuen Pächter zu finden.

Die Völklinger Hüttengastronomie war für Einheimische keine Adresse, doch als Touristenversorgung war sie perfekt. Und für das Weltkulturerbe in dieser Form unverzichtbar, denn in Völklingen selbst gibt es kaum noch Lokale, und schon gar keine, die auf Bus-Reisende und schnellen Massenbetrieb eingerichtet sind. Bereits Meinrad Maria Grewenig musste hart ackern, bis er die Lösung für das Bewirtungs-Problem hatte. Und nun soll alles schnell und reibungslos gehen mit dem Pächterwechsel? Wenn nicht, isst der Tourist in der Not auch mal Tiefkühl-Flammkuchen, den er sich selbst an der Theke abholt? So stellt sich der neue Weltkulturerbe-Chef die Interimslösung vor, bis zum hippen Neustart für gleich drei Locations. Wenn sich Ralf Beil da mal nicht am eigenen Optimismus verhebt. Nichts ist heikler, den Richtigen zu finden für die Museums-Gastronomie, das zeigte der Niedergang des „Schönecker Cafés“ in der Modernen Galerie.