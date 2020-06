Weltflüchtlingstag : „Man kann nicht einfach weggucken“

Jonas Müller aus St. Wendel (r.) kümmert sich um Flüchtlinge – hier eine Aufnahme vom Dezember aus dem griechischen Thessaloniki. Foto: O-Young Kwon | oyphoto.com/O-Young Kwon

Saarbrücken Corona hat das Thema Flüchtlinge verdrängt. Nicht für Jonas Müller. Der Saarländer, der auch als Seenotretter aktiv ist, wirbt für ein Umdenken – nicht nur zum Weltflüchtlingstag.

Die Bilder aus Lesbos empören ihn. „Das passiert in Europa!“, sagt Jonas Müller am Telefon, mit Sorge in der Stimme – und auch Wut. Videos, die jüngst auch die Vereinten Nationen alarmierten, zeigen offenbar, wie die griechische Küstenwache „Flüchtlinge mit Gewalt in türkische Gewässer zurückdrängt“. Jonas Müller sieht darin einen weiteren Beleg dafür, dass „schlimme Sachen“ im Umgang mit Geflüchteten vorgehen. „Und keinen interessiert’s“. Zumindest nicht die große Politik, befindet er. Ihn interessiert es. Der 34-jährige Flüchtlingshelfer aus St. Wendel, der auch im Ruhrgebiet lebt und lieber „du“ sagt, war zuletzt selbst auf Lesbos, kommt gerade aus Spanien zurück – und braucht, um erinnert zu werden, eigentlich keinen Weltflüchtlingstag, den die Uno an diesem Samstag zum 20. Mal begeht. Aber er hofft, „dass die Aufmerksamkeit danach nicht sofort wieder versiegt“. Denn er kennt die Probleme, die durch die Corona-Krise fast ganz aus dem Blick geraten sind, nicht nur vor Europas Küsten. „Die sind alle immer noch da.“ Wie auf Lesbos. Wie an vielen Orten der Welt. Wie vor einem Jahr auf Lampedusa.

Damals ist die Aufmerksamkeit groß, als die deutsche Kapitänin Carola Rackete die „Sea-Watch 3“ mit 40 aus dem Meer geretteten Flüchtlingen in den Hafen steuert, gegen das Verbot der italienischen Regierung verstößt und verhaftet wird. Zur Crew gehört auch Jonas, der frei bleibt. „Knapp“ war es für ihn schon öfter. Trotzdem. Für Projekte von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) reist der Saarländer quer durch Europa, um zu helfen. Auch wenn die Welt nicht hinschaut.

Info So viele Menschen wie nie auf der Flucht 79,5 Millionen Vertriebene waren 2019 weltweit auf der Flucht – fast neun Millionen mehr als ein Jahr zuvor und so viele wie nie, berichtete das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Flüchtlingskommissar Filippo Grandi appellierte an die Weltgemeinschaft, Konflikte politisch zu lösen – auch angesichts der Corona-Krise, die Aufnahmemöglichkeiten erschwere. 68 Prozent der Flüchtlinge stammen demnach aus Syrien, Venezuela, Afghanistan, Myanmar und Südsudan. Deutschland ist auf der Welt das fünftgrößte Gastland.

Während die Flüchtlingspolitik nach Lampedusa wieder aus dem Fokus gerät, behandelt Jonas, der Seenotretter, Sanitäter und Sozialarbeiter, in Thessaloniki Menschen, die als „Illegale“ nicht zum Arzt können. Auf Lesbos kümmert er sich später um Familien, bis die Einrichtung der NGO „One happy family“ bei einem Anschlag abbrennt. „Natürlich ist das schlimm, wenn du siehst, wie das, wofür du arbeitest, in Flammen aufgeht“, sagt Jonas. So sei es geworden am Krisenherd Mittelmeer, wo Wut und Verzweiflung wachsen. Die Corona-Krise verdrängt dann alles – auch die Flüchtlinge – von der Agenda. Aber nicht für Jonas. Er ist einer, der bleibt.

Auf Lesbos zum Beispiel bleibt er im Frühjahr auch, als die Lage zwischen überfüllten Lagern, überforderten Bewohnern und rechten Randalierern eskaliert. „Man kann nicht einfach weggucken oder abhauen“, sagt Jonas, der es eigentlich gar nicht mag, wenn es um ihn gehen soll. „Es geht um die Menschen.“

Daran appelliert auch das UN-Flüchtlingshilfswerk, dessen neue Zahlen nicht nur Jonas traurig machen. 79,5 Millionen Menschen waren 2019 auf der Flucht, Tendenz steigend. Die Uno rügt die Staaten der Welt, mahnt zu Frieden und Stabilität. Jonas rügt vor allem die EU: „Sie scheitert an Kleinigkeiten, da geht es um Abschottung und Egoismus, seit Jahren. Ich bin einfach maßlos enttäuscht.“ Verantwortung für die Schwachen sei doch ein viel beschworener Wert. „Und eine Pflicht, denn neben dem Klimawandel sind Kriege und die Folgen ausbeuterischer kolonialistischer und kapitalistischer Strukturen die Ursache von Flucht.“ Aber „die Angst um unseren Wohlstand“ sei wohl größer.

Jonas kritisiert eine Politik in Europa, die sich nicht auf eine Flüchtlingsverteilung einigen kann. Die berechtigte Sorgen von Menschen übergehe, neurechte Strömungen zulasse und die Rettung aus Seenot privaten Helfern überlässt, „die dann kriminalisiert werden sollen“. In diesem Kontext sieht er auch eine neue deutsche Sicherheitsverordnung für Schiffe, die kleineren NGOs „Steine in den Weg“ lege – nicht nur Corona habe die Seenot­rettung zuletzt behindert. Seit die Pandemie abebbt, wird die Not im Meer wieder sichtbarer. „Sea-Watch“ rettete vor Libyen dieser Tage mehr als 200 Menschen. Sogleich springt der Kreislauf wieder an. Die einen fordern mehr Solidarität, die anderen eine bessere Abwehr. Wie hält das eine Motivation aus, angesichts politischer Hängepartien, Hass und Gewalt? Jonas bleibt dabei: Klein beigeben geht nicht. „Jeden Tag denke ich, ich hätte noch viel mehr tun können. Wäre ich Arzt oder Kapitän, ich könnte pausenlos unterwegs sein.“

Dabei ist er das. Gerade ist er zurück aus dem spanischen Burriana, wo die „Sea-Watch 4“ umgerüstet wird, ein ehemaliges Forschungsschiff, das ein Hilfsbündnis und die evangelische Kirche in Deutschland für die Seenotrettung gekauft haben. Bis zum nächsten Projekt steht aber Zuhause an, Freundin und Familie – ohne deren Unterstützung sein Leben für andere nicht machbar ist.