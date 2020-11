Kostenpflichtiger Inhalt: Spaziergang am Computer : Erster virtueller konsumkritischer Rundgang durch Saarbrücken

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Wegen der Corona-Pandemie bietet die Initiative „Weltbewusst Saar“ ihren konsumkritischen Rundgang durch Saarbrücken erstmals virtuell an. Am 14. November von 12.30 bis 14.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, über die Online-Plattform Zoom verschiedene Orte in Saarbrücken zu entdecken, die alternativen Konsum ermöglichen.