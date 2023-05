„Muss mich nicht durch den Dreck ziehen lassen“ Nun doch alles nur erfunden? – Welker schildert, wie er angeblich Stimmen im Saarbrücker Stadtrat kaufte

Ist das die kuriose Wende in einem der spektakulärsten Justiz-Fälle der vergangenen Monate im Saarland? Seit Mitte April ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Abgeordnete der Fraktion „Die Fraktion“ in Saarbrücken wegen des Verdachts, sie hätten sich bei der Abstimmung über die Ausweitung der Fußgängerzone in Saarbrücken bestechen lassen – und zwar von Martin Welker, dem gerade geschassten Chef der Gesellschaft für Innovation und Unternehmensführung (GIU) sowie Manager des umstrittenen Stadionbaus in der Landeshauptstadt. Am 1. Mai lieferte er nun eine ganz neue Erklärung für den Skandal: Die ganze Affäre sei quasi von ihm erfunden worden – um den beiden Ratsmitgliedern der Spaßpartei „Die Partei“, die „die Fraktion“ bilden, eins auszuwischen. Der SZ schilderte er am Montag seine Version.