Covid-19-Pandemie : Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Saarland

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung hat die Verschärfungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verlängert. Was jetzt gilt:

Die neue Corona-Verordnung im Saarland ist am Sonntag, den 29. November 2020, in Kraft getreten. „Die Anfang November getroffenen verschärfenden Maßnahmen haben die Infektionskurve leicht abgeflacht. Die Zahlen steigen nicht mehr exponentiell, sind aber weiterhin täglich auf einem hohen Niveau“, erklärte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). „Deshalb hat sich die saarländische Landesregierung dazu entschieden, die verschärfenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, in Anlehnung an den Beschluss des Bundes, zu verlängern sowie in einzelnen Punkten weiter zu verschärfen.“ Was jetzt im Saarland gilt: