Verunsicherung ist groß Welche Heizung muss in mein Haus? Experten geben Tipps bei der „KlimaCon“

Saarbrücken hat ein Klimaschutzkonzept und eine Nachhaltigkeitsstrategie. Beides muss nun mit Leben gefüllt werden. Informieren und Werben fürs energetische Sanieren ist da ein Baustein – und zwar ein ganz wesentlicher. Denn es sind die Bürgerinnen und Bürger, die die Wärmewende letztendlich umsetzen und bezahlen müssen. Als Hausbesitzer sind sie verpflichtet, den Energieverbrauch ihrer Immobilien in den kommenden Jahren immer weiter zu senken und dabei auf erneuerbare Energien umzusteigen. So sieht es das viel gescholtene Gebäudeenergiegesetz vor. Doch wie geht das am besten?