Corona : Eine weitere Klasse in Quarantäne: BBZ Sulzbach betroffen

Regionalverband Am Berufsbildungszentrum (BBZ) Sulzbach gibt es einen positiven Corona-Fall. „Betroffen ist eine Klasse der Fachrichtung Zerspanungsmechanik, die im BBZ-Zentralgebäude in Neuweiler unterrichtet wird.

23 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte der Klasse müssen in Quarantäne und können sich alle an diesem Freitag auf das Coronavirus testen lassen“, heißt es in einer Erklärung der Pressestelle des Regionalverbandes. Weil die bereits positiv getestete Person zuletzt am Dienstag in der Schule war, gilt die Quarantäne bis einschließlich 8. September. Für alle anderen Klassen am BBZ Sulzbach gehe der Unterricht in gewohnter Form weiter.

Insgesamt ist am Donnerstag die Zahl der bestätigt am Coronavirus Erkrankten im Regionalverband um zwei Personen auf 1287 gestiegen (Stand Donnerstag, 17 Uhr). Es konnten aber auch zwei Personen die häusliche Quarantäne beenden. Dadurch gelten jetzt 1146 Personen im Regionalverband als geheilt. Somit sind derzeit 22 Personen in Saarbrücken, drei in Püttlingen und jeweils eine in Völklingen und Sulzbach an Covid-19 erkrankt, also zusammen 27 Personen und somit ein Fall mehr als eine Woche zuvor. In den anderen sechs Regionalverbands-Kommunen gibt es derzeit keine bekannten Fälle.