Fünf Gänge und fleischlose Küche beim „Vestmahl“ Neues Pop-up-Restaurant in der Mainzer Straße – was geplant ist

Das „Vestmahl“ versteckt sich in einem etwas heruntergekommenen Hinterhof in der Mainzer Straße. Im Hochparterre neben einem Atelier befindet sich der Weinhandel Balthasar. In dem kleinen Raum mit Wohnzimmer-Atmosphäre bietet Inhaber Marvin Schwarz am 15. April zum ersten Mal sein Pop-up-Restaurant an. Also eine temporär geöffnete Gastronomie mit festem Konzept. Wie das „V“ im Namen schon verrät, rein vegetarisch. „Es gehört immer noch Mut dazu, das im Saarland zu machen“, sagt Marvin Schwarz.