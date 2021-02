Saarbrücken : Zum Glück für Saarbrücken ein historischer Fehler

Die Inschrift in der Obertorstraße in Saarbrücken-St. Johann nennt 1321 als Jahr des „Stadtrechtsbriefes“. Nach dem damaligen in der Grafschaft angewandten Kalender war das wohl auch richtig, doch nach unserem heutigen Gregorianischen Kalender war’s in Wirklichkeit das Jahr 1322. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Warum wir dieses Jahr nicht „700 Jahre Stadt Saarbrücken“ feiern und noch ein Jahr warten dürfen.

Was für eine Schreckensmeldung wäre es für jeden echten Saarländer gewesen: Eine super Gelegenheit für ein großes, nur alle 100 Jahre wiederkehrendes Fest, aber dann funkt Corona dazwischen ... Und auf den ersten Blick hatte es auch ganz danach ausgesehen: Auf Inschriften am St. Johanner Markt heißt es, der „Stadtrechtsbrief“ – eigentlich die „Freiheitsbriefe“ für Saarbrücken und St. Johann – sei im Jahr 1321 verliehen worden. Und auch in diversen Veröffentlichungen ist davon die Rede, dass Graf Johann I. von Saarbrücken aus dem Hause Saarbrücken-Commercy den Freiheitsbrief im März 1321 an die Stadt Saarbrücken und das Dorf St. Johann übergeben habe. Damit wäre der 700. Jahrestag schon in diesem März und würde somit Corona zum Opfer fallen.

Doch zum Glück ist das genannte Jahr falsch, wenn man unseren heutigen Kalender zugrunde legt, und wir müssen uns noch ein weiteres Jahr bis zum „runden Geburtstag“ gedulden: „Die Datierung der besagten Urkunde ist strittig, die wissenschaftliche Prüfung geht jedoch, entgegen der Lokaltradition, ganz klar vom Jahr 1322 aus“, erklärt Dr. Hans-Christian Herrmann, der Leiter des Saarbrücker Stadtarchivs.

Info Von wegen eindeutige Jahreszahlen Unser Kalender-System – der 1582 eingeführte Gregorianische Kalender, der sich im Laufe von Jahrhunderten durchsetzte – ist längst Normalität – für uns. Er war und ist aber nicht das einzige Kalendersystem. Nehmen wir als Beispiel-Datum den 1. März 2021 in unserem Kalender: nach dem Julianischen Kalender wäre es der 16. Februar 2021, nach dem jüdischen/hebräischen Kalender der 17. Adar des Jahres 5781, nach dem islamischen Kalender der 17. Radjab 1442, nach dem koptischen Diokletian-Kalender der 22. Mshir/Mechir (6. Monat) 1737 (allerdings nach koptischer Anni-Mundi-Zählung schon das Jahr 7513, nach Gnadenära-Zählung erst das Jahr 1661), nach dem alt-ägyptischen Kalender der 18. Epiphi (3. Monat des Sommers) 2769, nach dem persischen Kalender der 11. Esfand 1399, nach dem klassischen nepalesischen Kalender der 17. Falgun 2077. Gäbe es den komplizierten französischen Revolutionskalender noch, wäre es der Jour du Primidi der 2. Dekade des Monats Ventôse im Jahr 229. – Und das ist noch lange nicht alles an möglichen Umrechnungen. (Quellen sind verschiedene Online Kalenderrechner)

Dass es im Laufe der Jahrhunderte zu besagter Verwechslung oder Verschiebung gekommen ist, liegt vermutlich daran, dass man es mit allgemeinverständlicher Genauigkeit vor 699 Jahren eben nicht so genau nahm, unterschiedliche Kalender genutzt wurden und Graf Johanns Familie nicht nur enge Verbindungen nach Frankreich hatte, sondern selbst eine französisch-deutsche Adelsfamilie war – Commercy ist eine lothringische Stadt, Johann I. (geboren um 1260, gestorben 1342) stand auch selbst, ab 1297, im Dienst der Herzöge von Lothringen. Und nach dem damals gebräuchlichen „Metzer Annuationsstil“ begann das Jahr am 25. März.

Dass ein Jahr einheitlich am 1. Januar zu beginnen habe, setzte sich erst nach und nach mit dem 1582 per päpstlicher Verordnung eingeführtem Gregorianischen Kalender durch. Im Mittelalter hatte das Jahr noch, je Region oder Zeit, an unterschiedlichen Tagen begonnen, etwa an Weihnachten, an Ostern oder eben an Mariä Verkündigung (25. März).

Der Saarbrücker Stadtarchivar schildert zum Saarbrücker Freiheitsbrief: „In der Urkunde heißt es 1321 ‚in Merzes mande vor Osteren’. Wenn man den damals gebräuchlichen Metzer Annuationsstil ansetzt, bei dem ein neues Jahr am 25. März beginnt, dann handelt es sich um das Jahr 1322. Der Zusatz ‚vor Osteren’ hat nur einen Sinn, wenn Ostern 1321 oder 1322 in den März und nicht, wie es tatsächlich der Fall war, auf den 19., beziehungsweise 21. April gefallen wäre. Der Zusatz der Datierung erfolgte nach dem ‚Touler Stil’, der, wie eine Vielzahl weiterer Saarbrücker Urkunden dieser Zeit zeigen, seinerzeit auch gerne verwandt wurde. Bei ihm beginnt das neue Jahr an Ostern, und in diesem Fall im April. Das bedeutet: nach Metzer und Touler Stil ist das in unseren Kalender übersetzte Ausstellungsdatum der Urkunde Ende März 1322.“