Weihnachtsmärkte in Kleinblittersdorf und Bischmisheim : Weihnachtsstimmung mit 2G

Der Nikolaus kam am Sonntag auf den Weihnachtsmarkt nach Bischmisheim und hatte Geschenke für die Kinder dabei.

Kleinblittersdorf/Bischmisheim Sie achteten streng auf die Einhaltung der 2G-Regelung – und hatten dann ihren Spaß, Weihnachtsstimmung inklusive. Die Organisatoren der Weihnachtsmärkte in Bischmisheim und Kleinblittersdorf zeigen sich zufrieden mit ihren Aktionen.

Es waren zwei 2G-Weihnachtsmärkte, die auf den ersten Blick nur wenige Anlass zur Sorgen gaben. „Wir müssen jetzt einmal abwarten, ob es in den nächsten Tagen Meldungen vom Gesundheitsamt gibt oder nicht. Ich bin aber sehr guter Dinge, da wir bei den Kontrollen sehr streng waren und sogar Menschen wieder nach Hause schicken mussten, wenn sie nicht genesen oder geimpft waren“, erklärt Gisbert Schmeer, der Vorsitzende des Fußballvereins Bischmisheim. Der Verein hatte am vergangenen Samstag und Sonntag als Ersatz für den abgesagten traditionellen Bischmisheimer Weihnachtsmarkt an der Schinkelkirche auf den Bischmisheimer Sportplatz eingeladen. Etwa 500 Menschen kamen an beiden Tagen. Samstags wurden zu Beginn langjährige Mitglieder geehrt und anschließend an mehreren Ständen zusammen gefeiert. Am Sonntag kam am späten Nachmittag der Nikolaus, brachte Süßes für die Kinder und am späten Abend klang das Fest aus.

„Wir hatten zunächst noch mit Liedbeiträgen von einer Sängergruppe geplant. Das haben wir im Vorfeld aber schon abgesagt, da es uns wegen den Aerosolen zu gefährlich war. Es ging uns einfach nur darum, den Leuten in Bischmisheim ein bisschen Weihnachtsstimmung zu vermitteln und ich glaube, das ist uns gelungen“, so Gisbert Schmeer weiter.

In Kleinblittersdorf kam am vergangenen Samstag vor dem Rathaus Weihnachtstimmung auf. Der Förderverein für das Freibad war der Initiator des Kleinblittersdorfer Weihnachtsmarktes und der Verein Fastnachtsumzug Obere Saar sowie der Männergesangsverein machten mit. Auch hier wurde am Eingang akribisch 2G inklusive Personalausweis kontrolliert. Es kamen etwa 250 Leute – und die hatten ihren Spaß. Eine Bläsergruppe des Blasorchesters Kleinblittersdorf sorgte neben Musik vom Band für zusätzliche Weihnachtsstimmung. „Wir wollten den Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr schon machen, aber das war ja verboten. In diesem Jahr hat es funktioniert und, wie ich finde, auch richtig gut“, sagt Ulrike Niederländer, die Vorsitzende des Fördervereins Freibad.