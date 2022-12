Show abgebrochen : Panne beim Christkindlmarkt in Saarbrücken: Fliegender Weihnachtsmann bleibt hängen (mit Video)

Saarbrücken Seit fast 20 Jahren ist der Fliegende Weihnachtsmann eines der Highlights des Christkindlmarkts in Saarbrücken, das Kinderaugen leuchten lässt. Doch bei der jüngsten Show hing er buchstäblich in den Seilen.

Eigentlich soll er beim Christkindlmarkt in Saarbrücken jeden Abend der Höhepunkt sein: der Fliegende Weihnachtsmann. Seit 19 Jahren fliegt der Schlitten samt Rentieren und Weihnachtsengel in der Adventszeit durch den Saarbrücker Himmel. Bis 23. Dezember jagt er täglich um 17 Uhr und 19 Uhr mit Musik und Lichtershow an einem Drahtseil entlang über den Weihnachtsmarkt – zumindest, wenn alles glatt geht.

Das war am heutigen Freitagabend (9. Dezember) bei der 19-Uhr-Vorstellung allerdings nicht der Fall. Nach nur wenigen Metern, etwa auf Höhe des Modegeschäfts Calzedonia, hing der Weihnachtsmann buchstäblich in den Seilen.

Vorfreude auf Weihnachten in Saarbrücken : Der Fliegende Weihnachtsmann hängt schon in den Seilen

Fliegender Weihnachtsmann braucht vermutlich Treibstoff

Sollten die Besucher am St. Johanner Markt etwa Zeuge werden, wie der Weihnachtsmann aus schwindelerregender Höhe zur Rettung an einem Seil hinab klettert? Ganz so dramatisch war es dann doch nicht: Ein Helfer band einen blauen Kanister, vermutlich mit Treibstoff befüllt, ans Seil. Der Weihnachtsmann zog ihn nach oben in seinen Schlitten.