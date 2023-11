Weihnachtsmarkt 2023 Riesenrad, Glühwein-Preis, Wetter – das erwartet Sie auf dem Christkindlmarkt in Saarbrücken

Es ist wieder Zeit für den Weihnachtsmarkt in Saarbrücken. Zwischen Bahnhof und St. Johanner Markt wird seit Tagen an fast jeder Ecke kräftig angepackt. Hier wird noch Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt, dort wird mit Akkuschraubern hantiert, in der Almhütte werden Leitungen verlegt, ums Eck räumen zwei Männer Glühweintassen ein. Der Maronen-Stand in der Bahnhofstraße ist schon geöffnet, der große Rest folgt in wenigen Tagen.