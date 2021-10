Nach Lockerung der Corona-Vorschriften : Standbetreiber gesucht: Nauwieser Viertel in Saarbrücken will Weihnachtsmarkt ausrichten

Standbetreiber gesucht: Nauwieser Viertel in Saarbrücken will Weihnachtsmarkt ausrichten

Saarbrücken Mehrmals ist das Nauwieser Fest in den letzten Jahren ausgefallen. Jetzt, wo die Corona-Verordnungen gelockert wurden, planen die Organisatoren einen eigenen Weihnachtsmarkt als Ersatz – und suchen noch Unterstützung.

Das beliebte Nauwieser Fest in Saarbrücken schien in den letzten Jahren verflucht: In vier Jahren musste es dreimal ausfallen. Erst starb Hauptorganisator Andreas Porgen und hinterließ eine nicht zu füllende Lücke, sodass 2018 kein Fest stattfand. 2019 dann die Neuauflage mit gut 25 000 Besuchern in drei Tagen – das Fest schien gerettet. Doch schon 2020 musste es erneut ausfallen. Der Grund: eine große Dauerbaustelle mitten im Viertel. Und dieses Jahr schließlich der erwartbare Pandemie-Ausfall, der viele große Veranstaltungen betraf.