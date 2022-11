25. bis 27. November : Start in drei Wochen: Worauf sich Besucher beim Weihnachtsgarten im Deutsch-Französischen Garten freuen können

Saarbrücken Der Deutsch-Französische-Garten wird sich in diesem Jahr erneut in einen Weihnachtsgarten verwandeln. Am ersten Adventswochenende, vom 25. bis 27. November, laden rund 140 Stände mit Waren und Speisen zum Bummeln ein. Hier gibt es erste Infos zum Programm.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr veranstaltet die Landeshauptstadt Saarbrücken auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsgarten. Wie die Stadt jetzt angekündigt hat, soll der Deutsch-Französische Garten (DFG) am ersten Adventswochenende, vom 25. bis 27. November, erneut als Kulisse dienen. Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt wird den Weihnachtsgarten am Freitag, 25. November, an der Orchestermuschel offiziell eröffnen.

Erneut findet der Saarbrücker Weihnachtsgarten um den See im Deutsch-Französischen Garten statt

Rund um den Deutschmühlenweiher laden über das Wochenende mehr als 140 Stände mit Waren und Speisen zum Bummeln ein. Der Weiher und die Ufer werden auch in diesem Jahr weihnachtlich beleuchtet. Für die musikalische Begleitung ist ebenso gesorgt: In der Muschel findet am Samstag von 18 bis 22 Uhr zum ersten Mal ein „Adventssingen“ statt. Auch ein Krippenspiel wird wieder zu sehen sein. Die Tanzschule Bootz-Ohlmann lädt am Samstag- und Sonntagnachmittag zum gemeinsamen Weihnachtstanzen in der Muschel ein.

Großes Kinderprogramm beim Weihnachtsgarten

Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderprogramm – mit Zauberern und gemeinsamem Singen. In der Nikolausstube am Ostufer des Deutschmühlenweihers wartet der Nikolaus mit seinen Helfern auf die Kinder. Direkt nebenan geht es in den „ZF-Weihnachtswald“, bestehend aus 40 Weihnachtsbäumen, die Saarbrücker Kindereinrichtungen geschmückt haben.

Öffnungszeiten und Parkmöglichkeiten beim Weihnachtsmarkt im Deutsch-Französischen-Garten

Der Weihnachtsgarten ist freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Rund um den DFG gibt es zahlreiche kostenlose Parkflächen. Wie die Stadt mitteilte, soll auch ein Shuttle-Bus zum Einsatz kommen, der im 15-Minuten-Takt zwischen dem Hauptbahnhof und der Haltestelle Messegelände in direkter Nähe zum DFG pendelt.