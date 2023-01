ZKE bietet Sammelplätze an : Wo Sie im Regionalverband Saarbrücken ihren Weihnachtsbaum kostenlos abgeben können

Saarbrücken Ein Weihnachtsbaum gehört für viele zum Fest einfach dazu. Doch früher oder später stellt sich die Frage: Wohin mit dem ausgedienten Bäumchen? Die Stadt Saarbrücken hat jetzt wieder Sammelstellen eingerichtet, an denen alte Weihnachtsbäume legal und kostenlos entsorgt werden können.

Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) holt von Montag, 9. Januar, bis einschließlich Freitag, 13. Januar, sowie von Montag, 23. Januar, bis einschließlich Freitag, 27. Januar, kostenlos Weihnachtsbäume in Saarbrücken ab. Wer den Service nutzen möchte, bringt seine Bäume in diesem Zeitraum vollständig abgeschmückt zu den entsprechenden Sammelplätzen.

Sammelplätze für Weihnachtsbäume im Stadtbezirk Mitte

In Alt-Saarbrücken befinden sich die Sammelplätze an folgenden Stellen: Wilhelm-Heinrich-Straße/„Neumarkt‟ (Parkplatz), Wertstoffbehälter Gebundene Ganztagsgrundschule Dellengarten, Moltke-/Pfählerstraße, Ecke Escher Weg/„Hohe Wacht‟.

Am Eschberg können die Bäume an der Ecke Magdeburger/Rostocker Straße (Parkplatz), am „Mecklenburgring‟ (Marktplatz), an der Ecke Memeler Straße/Tilsiter Straße (Parkplatz) sowie an der Graf-Stauffenberg-Straße (Parkplatz Zoo) abgelegt werden.

In Malstatt stehen hier Sammelplätze bereit: Ecke Riegelsberger Straße/Taunusstraße, Hambacher Platz, Ecke Bernkasteler Platz/„Am Gilbenkopf‟, Container Pfarrer-Bungarten-Straße/Kirchbergstraße, „Am Hof‟ (hinter der Schule), Fischbachstraße (gegenüber Alte Bergstraße), Ende Sittersweg (Edenplatz), Ende Heinrich-Koehl-Straße (am Sportplatz) sowie am Parkplatz „Am Rothenbüsch‟.

In St. Arnual befinden sich Sammelplätze am „Stockenbruch‟ (vor dem Hochhaus), Ende „Am Gutenbrunnen‟, Ecke Lehmkaulweg/„Wackenberg‟, Ecke Julius-Kiefer-Straße/„Tabaksmühle‟ (neben Glascontainer).

In St. Johann werden die ausgedienten Bäume am Max-Ophüls-Platz, der Evangelisch-Kirch-Straße (freier Platz an der alten Stadtmauer), „Am Homburg‟ (Waldparkplatz), an der Ecke „Im Sauerbrod“/„Am Homburg“ (Platz „Uff de Mitt“), Neugrabenweg/Ilseplatz, Ecke Kaiserslauterer Straße/Sportplatz, „Am Kieselhumes‟ (Parkplatz gegenüber Kobenhüttenweg), Ecke Preußen-/Hellwigstraße gesammelt.

Sammelplätze für Weihnachtsbäume im Stadtbezirk Saarbrücken West

In Burbach können die Bäume an der Ecke Von-der-Heydt-Straße/Flammstraße, Ecke Aachener/Merziger Straße, Wendeplatz „Matzenberg‟, „Am Freibüsch“ (Containerstandplatz), Odilienbergstraße (Containerstandplatz) und am Burbacher Markt beim Containerstandplatz hinterlegt werden.

Der Baum muss immer komplett abgeschmückt sein, um von Kompostieranlagen verarbeitet werden zu können. Foto: dpa/Marcel Kusch

In Gersweiler befinden sich Sammelstellen am Dachsweg (städtischer Bauhof), Neu-Aschbach (Spielplatz „Zum Teich‟), „Am Sprinkshaus‟ (Grenze, Containerstandplatz), „Am Zimmerplatz“ (Containerstandplatz) und in der Mathildenstraße (Bolzplatz).

In Klarenthal sind Sammelstellen an den Containerstandplätzen in der Fenner Straße/Schachtstraße (Containerstandplatz) sowie Ecke Karlstraße/„Am Forst‟ eingerichtet.

In Altenkessel am Coucy Platz/Gerhardstraße/Krausegasse, „Am Schwimmbad‟ (Braschenparkplatz) und der Provinzialstraße (Braschenplatz).

In Rockershausen wird am „Am Ostschacht‟ beim Sportplatz gesammelt.

Sammelplätze für Weihnachtsbäume im Stadtbezirk Dudweiler

Dudweiler: „Im Kuhnenborn‟ (Parkplatz oberhalb der Minigolfanlage), Freiheitstraße (Parkplatz), Ecke Solferinostraße/„Brechkaul‟, Ecke Eulenweg/„Zum Bartenberg‟ (Brachfläche), Ecke Liesbet-Dill-/Richard-Wagner-Straße, Ecke Kieselstraße/Fußweg „Leffer‟, Schützenstraße (Grünfläche vor Aufgang Schützenhaus), Brennender Berg Straße (Eingang ehemaliger Schuttplatz), Mosel-/Neckarstraße (Freifläche), Neuweilerstraße (Parkplatz unterer Friedhofseingang), Pfaffenkopfstraße (Spielplatz), St. Ingberter Straße (Grünfläche neben Parkplatz Post), „Wilhelmshöhe‟ (Parkplatz), „Grühlingshöhe“/Skalleystraße, Fischbachstraße (Feuerwehr), Schlachthofstraße (Containerstandplatz), Solferinostraße (Containerstandplatz), Bruchwiesenstraße/„Beim Ellernsteg‟ (Parkplatz), Saarbrücker Straße/Sulzbachstraße

In Herrensohr befinden sich Sammelstellen für Weihnachtsbäume am Parkplatz Freiwillige Ganztagsgrundschule Herrensohr/Jägersfreude, Friedhofstraße (Parkplatz Friedhof), „In den Welkertswiesen‟ (Freifläche Ecke „In den kurzen Rödern“), Petrusstraße (vor Bolzplatz, Containerstandplatz).

In Jägersfreude hat die ZKE Sammelstellen an der St. Johanner Straße (Kirmesplatz), in der Sulzbachtalstraße/Haltestelle (Parkplatz) und an der Friedhofstraße (Parkplatz am Wald) eingerichtet.

In Scheidt können die Bäume „Im Wiesental‟ (Kirmesplatz), im Hangweg (ehemaliger Bauhof), in der Bahnhofstraße (Bahnhof Scheidt), sowie der Dudweilerstraße (unter Brücke, Containerstandplatz) abgelegt werden.

Am Scheidterberg ist ebenfalls eine Sammelstelle eingerichtet: „Zum Grumbach‟ (am Spielplatz).

Sammelplätze für Weihnachtsbäume im Stadtbezirk Halberg

In Bischmisheim gibt es zwei Sammelstellen: Im Turnerweg (Kirmesplatz) und „Im Allmet‟ (Parkplatz Sportplatz)

Brebach-Fechingen wartet mit Sammelplätzen in der Saarbrücker Straße (Platz zwischen Turnhalle und Sportplatz), der Provinzialstraße (Kirmesplatz) und der Kurt-Schumacher-Straße/Zulassungsstelle Nahe des Containerstandplatzes auf.

In Bübingen können die alten Bäume an der Ecke Bliesransbacher Straße/Saargemünder Straße (Grünfläche neben Wartehalle), an der Ecke Industriestraße/Werkstraße (Containerstandplatz) oder der Rebenstraße (Festhalle) abgelegt werden.

In Ensheim gibt es Ablageplätze an der Ecke „Am Heimelbrunnen‟/Backfeldstraße, an der Festhalle beim Containerstandplatz sowie im Industriegebiet beim Parkplatz am Sportplatz.

Sammelplätze in Eschringen: Festplatz „Pfaffeneck“ (Anfahrt über Andreas-Kremp-Straße), Sittersweg (Containerstandplatz)

In Güdingen befinden sich die Sammelstellen in der Friedrich-Ebert-Straße (Rennbahn, Containerstandplatz), der Saargemünder Straße (Festhalle) und „Am Langfeld‟ (Containerstandplatz).

Die Sammelstellen in Schafbrücke: Ecke „Am Stahlhammer‟/„Zum Eschberg‟ (Grünfläche), Ecke Bahn-/Mittelstraße (Grünfläche), „Unterer Geisberg‟ (Containerstandplatz), Kaiserstraße (gegenüber BMW)

Freiwillige Feuerwehr bietet in einigen Stadtteilen von Saarbrücken Abholservice vor der Haustür