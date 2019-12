Saarbrücken : Das Puppenland ist halb leer

Susanne Brenner. Foto: SZ/Robby Lorenz

Es ist nicht so furchtbar lang her, dass unsere Tochter noch mit Stofftieren, Lego und Playmobil gespielt hat. Mein letzter Besuch in einer Spielzeug-Abteilung ist höchstens sechs, sieben Jahre her.

Vor ein paar Tagen hat es mich mal wieder dort hin verschlagen. Und ich war überrascht. Zum einen erkenne ich die Hälfte der Spielsachen schon gar nicht mehr. Aber das ist in unseren schnelllebigen, auf immer neuen Konsum ausgerichteten Zeiten ja nichts Besonderes. Viel auffälliger dagegen: Es war nicht viel los. Ich erinnere mich noch an Vorweihnachtszeiten mit mörderischem Gewimmel und Schlangen an den Kassen. Gut, ich war nicht an einem Samstag in der Stadt, aber das war ich früher möglichst auch nicht. Der Verdacht liegt nahe: Die Leute kaufen Spielzeug immer öfter im Internet. Ist ja auch praktisch: ein Klick, und das Paket kommt nach hause.

Aber was bedeutet das für die Kinder? Als unsere Tochter klein war, gab es in Saarbrücken nicht nur in Kaufhäusern Spielzeug. Es gab zwei wunderschöne, große Spielzeugläden. Mit der Kleinen in diesem Märchenland aus Puppen, Eisenbahnen und Bilderbüchern zu stöbern war das Schönste. Hier entstanden ihre Weihnachtswünsche. Nach dieser einen Puppe, nach dieser bestimmten Lok für die Eisenbahn. Beide Läden haben vor nicht mal zehn Jahren zu gemacht. Und die Kinderwelt hat sich verändert.