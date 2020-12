Tatkräftig für Obdachlose und Arme : Weihnachten aus der Tasche

Saarbrücken Diakon Horst-Peter Rauguth und sein Team sorgen auch im Corona-Jahr im E-Werk für Obdachlose und Bedürftige.

„Die ganze Organisation mit Hygienekonzept und allen Corona-Regeln war in diesem Jahr schon anstrengend, aber wir haben es geschafft. Jetzt hoffen wir, dass die Menschen an Heiligabend auch mitmachen und sich alle an die Regeln halten“, sagt Horst-Peter Rauguth. Der Diakon der Pfarrgemeinschaft Altenkessel ist seit 2008 der Leiter der Heiligabendaktion. Seit 2008 ist die Aktion für Obdachlose und bedürftige Menschen auch im E-Werk. Das Dekanat hatte damals einen neuen Leiter für die Aktion gesucht und Horst-Peter Rauguth gefragt. „Ich habe zu Hause mit meiner Familie darüber geredet, da ich ja mit der Zusage auch den Heiligen Abend mit der Familie aufgab. Meine Frau und meine beiden Töchter gaben Grünes Licht, und dann habe ich zugesagt“, erzählt der im Nauwieser Viertel aufgewachsene Saarbrücker, der mittlerweile in Dudweiler lebt.

Das soziale Engagement war schon immer seine Passion und seine Leidenschaft. Horst-Peter Rauguth hat Theologie und Politikwissenschaft studiert und war zunächst Lehrer an einer Waldorfschule. „Mit 48 Jahren entschied ich mich für eine andere berufliche Laufbahn. Ich hatte den Gedanken schon länger, da ich mich mich sozial schon immer engagiert hatte“, sagt der Dudweiler. Er legte noch eine Pastoralausbildung nach und wurde im Jahr 2006 zum Diakon geweiht. Seit 1968 können auch verheiratete Männer mit Kindern in der katholischen Kirche zum Diakon geweiht werden. Elf Jahre Lang war er Diakon in Malstatt, danach ging es nach Altenkessel, wo er heute noch arbeitet.

In diesem Jahr läuft die Heiligabendaktion wegen Corona anders ab als gewohnt. Es gibt keine Feier und auch kein gemeinsames Essen. Die Menschen kommen in drei Gruppen, laufen praktisch nur durchs E-Werk und holen sich dabei ihre Lebensmitteltaschen ab. Dadurch ist Horst-Peter Rauguth in diesem Jahr an Heiligabend auch schon früher zu Hause als in den vergangenen zwölf Jahren. „Wir treffen uns im kleinen Familienkreis, essen etwas, dann gehe ich in die Mitternachtsmesse in Altenkessel und lese dort das Weihnachtsevangelium. Darauf freue ich mich schon ganz besonders“, so Horst-Peter Raubuch, der Leiter einer ganz besonderen Saarbrücker Aktion für bedürftige Menschen.