Strafrechtliche Konsequenzen drohen Wegen „vergangenen Männergeschichte“ — alkoholisierte Frau verletzt zwei Personen

Eine 41-jährige stark alkoholisierte Frau hat in der Nacht auf Samstag vor einer Gaststätte in Großrosseln eine 22-jährige Frau sowie einen 17-jährigen Jugendlichen verletzt. Nach Polizeiangaben gab es zunächst in der Gaststätte wegen einer „vergangenen Männergeschichte“ einen Streit. Die 41-Jährige folgte den Geschädigten nach draußen und griff diese an. Auf dem Boden liegend trat sie zudem auf eine der beiden Personen ein. Drei vor der Gaststätte stehende Zeugen gingen dazwischen. Die beiden leicht Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde gegen die Beschuldigte eingeleitet.